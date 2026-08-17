وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض

وقال الفنان ، عضو ، في تصريحات صحفية، إن جنازة الفنان ستشيع عصر اليوم من السكندري بمنطقة ، على أن يدفن جثمانه في مدافن نقابة المهن التمثيلية بمنطقة الخليفة.وعانى الممثل الراحل من مرض التصلب المتعدد MS، الذي أثر على قدرته على الحركة، وأبعده عن الساحة الفنية منذ عام 2006، بعدما تدهورت حالته الصحية تدريجيًا، وأصبح غير قادر على المشي والوقوف بشكل طبيعي.والفنان الراحل، كان قد حقق شهرة واسعة وشعبية كبيرة منذ صغره، واشتهر بأداء شخصية "شقشق" في المسلسل الشهير "أرابيسك"، أمام الممثل الكبير .أما آخر أعماله فكان في العام 2006 في " "، إلى جانب مشاركته في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية البارزة التي تركت بصمة مميزة في ذاكرة الدراما المصرية.