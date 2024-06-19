ارتفاع طفيف بأسعار النفط عالمياً

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، إذ بدد القلق بشأن تصاعد حدة الصراع في كل من أوروبا والشرق الأوسط المخاوف حيال الطلب في أعقاب تقارير عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية.





وارتفعت عقود حزيران لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات إلى 81.67 دولار للبرميل، وفقا "رويترز".



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب 6 سنتات إلى 85.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:16 بتوقيت غرينتش.وارتفعت عقود حزيران لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات إلى 81.67 دولار للبرميل، وفقا "رويترز".