العقود الآجلة للنفط الخام إرتفعت خلال الدورة الأوروبية

حسب بورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في اغسطس على 81.46 دولار للبرميل، ارتفع بنسبة 0.21%.لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إرتفاع 81.62 دولار للبرميل. النفط الخام قد يجد نقاط الدعم على 77.98 دولار والمقاومة على 82.41 دولار.عقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.18% للمتاجرة به على 105.42 دولار.في الوقت نفسه على نايمكس، ارتفع سعر نفط برنت لشهر اغسطس بنسبة 0.21% لتتم المتاجرة به على 85.89 دولار للبرميل، بينما فرق النقاط (السبريد) بين عقود نفط برنت و النفط الخام يقف على 4.43 دولار للبرميل.