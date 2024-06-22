المالية تباشر توزيع تقديرات النفقات الجارية والايرادات ومشاريع 2024 للدولة

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تدعو دائرة الموازنة في وزارة المالية، كافة الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الى إرسال مخوليهم يوم غد الأحد الموافق 23 حزيران 2024، لغرض استلام تقديرات النفقات الجارية والإيرادات والمشاريع الاستثمارية للسنة الحالية، والمصادق عليها من قبل مجلس النواب بحسب ماورد بالقرار النيابي رقم (64) لسنة 2024 والمقر في جلسته المرقمة (27) بتاريخ 3 حزيران من العام الحالي".