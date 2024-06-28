أسعار النفط تتجه لتسجيل ثالث قفزة أسبوعية على التوالي

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب، التي تنتهي يوم الجمعة، 41 سنتا أو 0.47 بالمئة إلى 86.80 دولار للبرميل، فيما ارتفع عقد برنت تسليم سبتمبر أيلول 0.5 بالمئة إلى 85.69 دولار للبرميل.بالمقابل، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس آب 50 سنتا أو 0.61 بالمئة إلى 82.24 دولار للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 2% حتى الآن هذا الأسبوع، مع اتجاه الخامين القياسيين أيضا لتحقيق مكاسب تزيد قليلا عن 6% على أساس شهري - مما يمحو الخسائر في وقت سابق من مايو.وأدت التوقعات المتزايدة لدورة تيسيرية وشيكة من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع المخاطر في أسواق الأسهم، ويتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 64% لإجراء أول خفض من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، ارتفاعًا من 50% قبل شهر.