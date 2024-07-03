برنت يلامس اعلى مستوى في 10 أسابيع.. النفط يتصاعد بفعل المؤشرات المحفزة

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 86.71 دولار للبرميل لتلامس أعلى مستوى في عشرة أسابيع، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 83.24 دولار للبرميل لكنها لم تبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهرين الذي سجلته في وقت سابق من الأسبوع.وأغلقت أسعار الخامين القياسيين على انخفاض يوم الثلاثاء مع تلاشي المخاوف من أن يتسبب الإعصار بيريل في تعطيل الإنتاج في خليج المكسيك، ومن المتوقع أن يضعف الإعصار ويتحول إلى عاصفة استوائية بحلول الوقت الذي يدخل فيه خليج المكسيك في أواخر هذا الأسبوع، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة.وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: "بعد الارتفاع السابق بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات بسبب الإعصار بيريل، قد يكون هناك بعض التراجع حيث تشير الوضوح الأكبر إلى تأثير محتمل محدود".