محادثات غزة تخفض أسعار النفط بعد 4 أسابيع من الارتفاع

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 86.42 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 82.88 دولار للبرميل.وتجري حاليا محادثات بشأن خطة أميركية لوقف إطلاق النار بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في غزة، بوساطة قطر ومصر.وأغلقت عدد من الموانئ الامريكية، استعدادًا للعاصفة الاستوائية بيريل، والتي قد تتحول إلى إعصار من الفئة الثانية بعد وصولها إلى وسط ساحل تكساس وقد يؤدي إغلاق الموانئ إلى توقف مؤقت لصادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وشحنات النفط إلى المصافي، وتسليم وقود السيارات من تلك المصانع، بحسب رويترز.