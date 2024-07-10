المخزونات الامريكية تراجعت.. أسعار النفط تتنفس بعد 3 انخفاضات متتالية

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا إلى 84.87 دولار للبرميل بعد أن هبطت 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا إلى 81.67 دولار للبرميل، بعد أن هبط 1.1% في الجلسة السابقة.وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3% في الجلسات الثلاث السابقة وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي على النفط ومع ظهور علامات على أن صناعة الطاقة في تكساس لم تتأثر بشكل كبير بإعصار بيريل بعد أن ضرب المنطقة يوم الاثنين، وانخفض خام برنت بنسبة 3.2% خلال نفس الفترة، بحسب رويترز.