الذهب يواصل الارتفاع والأنظار على بيانات التضخم الأميركية

وبحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2375.70 دولار للأونصة. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2381.30 دولار.وتراجع الدولار مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر حزيران/ يونيو الماضي المقرر صدوره عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش وتقرير مؤشر أسعار المنتجين المرتقب غداً الجمعة، وسط توقعات بأن تدعم البيانات حالة التفاؤل بأن المركزي الأميركي سيكون قادراً على خفض أسعار الفائدة هذا العام.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 30.94 دولاراً للأونصة. وزاد البلاتين 0.2% إلى 991.80 دولاراً، وربح البلاديوم 0.6% إلى 992.30 دولاراً للأونصة.