عوامل "ارتفاع السوق" تتزايد.. اخر تحديث لاسعار صرف الدولار في العراق

وبلغ سعر الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية 150250 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار.اما في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغ سعر البيع 151250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً لكل 100 دولار.وفي أربيل بلغ سعر البورصة 149.800 دينارا لكل 100 دولار، وسط وجود مؤشرات طلب قوي على السعر البالغ 149.900 دينار في البورصات ببغداد واربيل.وتشير المعلومات الى توقف حوالات الويسترن يونيون من قبل العديد من شركات الصرافة، بعضها بسبب شح الدولار لديه، مع تضييق البنك المركزي على بيع الدولار لشركات الصرافة.