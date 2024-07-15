النفط يستعيد نصف مكاسبه التي فقدها الجمعة

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 85.18 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 37 سنتا عند التسوية يوم الجمعة، واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 82.41 دولار للبرميل بارتفاع 20 سنتا أو 0.2 بالمئة.وتجاهلت أسعار النفط تأثير الدولار الذي ارتفع بعد محاولة اغتيال فاشلة للمرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب.