انخفاض المخزونات الامريكية يعطي دفعة إضافية لاسعار النفط

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا، لتستقر عند 85.21 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 31 سنتًا، ليغلق عند 83.16 دولارًا للبرميل.ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار بعد ارتفاع خام برنت بنسبة 1.6% وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.6% يوم الأربعاء.وكشفت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وكان هذا الانخفاض أعلى بشكل ملحوظ من الانخفاض الذي توقعه المحللون.بالمقابل، تعززت معنويات السوق بالطلب، بسبب احتمالية خفض أسعار الفائدة المرتقب في الولايات المتحدة وأوروبا.