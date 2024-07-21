أرقام "صادمة" عن فجوة الرواتب في العراق: تصل لأكثر من 30 ضعف بين الاعلى والأدنى

المرسومي ذكر في تدوينة عبر الفيسبوك تابعتها السومرية نيوز، ان "عدد الموظفين على الملاك الثابت عام هو 4.080 مليون موظف، وعدد الموظفين من الدرجة الخامسة الى الدرجة العاشرة هو 3.456 مليون موظف ونسبتهم الى الإجمالي تبلغ 85%".أما رواتب الموظفين تبلغ 63.338 ترليون دينار، ومتوسط الراتب السنوي للموظف يبلغ 15.5 مليون دينار، أما متوسط الراتب الشهري للموظف فقد يبلغ 1.3 مليون دينار، بحسب المرسومي الذي أكد ان الفجوة بين متوسط الرواتب وأدنى الراتب تصل الى 400% أي ان متوسط الرواتب يفوق نظيره الأدنى بأربعة اضعاف على الأقل.وكشف المرسومي في التدوينة، ان "الفجوة بين اعلى الرواتب وأدنى الرواتب تصل الى 3000% أي أكثر من 30 ضعف".