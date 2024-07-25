الكشف عن بيانات القطاع المصرفي العراقي خلال السنتين الماضيتين.. مختصون: حقق نمواً

ويقول العبيدي في تدوينة عبر الفيسبوك تابعتها السومرية نيوز، ان بيانات القطاع المصرفي العراقي بين 31-12-2022 و31-5-2024، تدل بأن القطاع المصرفي على الرغم من كل التحديات والهزات التي واجهته خلال هذه الفترة الا انه استطاع ان يحقق نموا في الكثير من المجالات وتحديدا في الشمول المالي وايضا زيادة في موجودات البنوك والمحافظة على حجم الودائع على الرغم من كل ما اثير حول القطاع".ونشر العبيدي خريطة تبين كافة الأرقام التي تخص القطاع المصرفي العراقي ما بين 13 ديسمبر/ كانون الاول 2022، ولغاية 31 مايو/أيار 2024: