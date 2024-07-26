رغم الارتفاع.. أسعار النفط نحو تسجيل ثالث انخفاض اسبوعي

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيلول، 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 82.49 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أيلول 13 سنتا أو 0.2 بالمئة أيضا إلى 78.41 دولار للبرميل.وبالرغم من الارتفاع القليل بالأسعار، الا انها ظلت على مسار تسجيل ثالث أسبوع من الانخفاض بسبب ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وتوقعات باتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة والعنف المرتبط بها في الشرق الأوسط.