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مليون برميل نفط عراقي يتجه لتركيا بعد نصف عام من احتجازه في ايران
اقتصاد
2024-07-26 | 06:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
404 مشاهدة
السومرية نيوز-اقتصاد
أعلنت شركة الطاقة التركية العملاقة "توبراش"، ان المليون برميل نفط عراقي التي احتجزتها ايران مطلع العام الجاري عاودت رحلتها باتجاه مصافي توبراش التركية وستصل في أيلول المقبل.
وقالت شركة توبراش إن "السلطات الإيرانية احتجزت ناقلة النفط سانت نيكولاس التي تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام الذي تم شراؤه من شركة النفط الحكومية العراقية (سومو) في مياه عمان في 11 يناير".
وأضاف البيان أنه "تم استرجاع الشحنة بالكامل من خلال عملية نقل من سفينة إلى سفينة أخرى، وأجريت هذه العملية في الفترة من 23 إلى 25 تموز 2024".
وأضافت أن "النفط الخام في طريقه الآن إلى المصفاة ومن المتوقع أن يصل في سبتمبر/أيلول".
وكانت ايران قد احتجزت الناقلة سانت نيكولاس في يناير الماضي والتي كانت محملة بمليون برميل نفط عراقي مصدر الى تركيا، وذلك ردا على مصادرة الولايات المتحدة لنفس السفينة ونفطها في العام الماضي.
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