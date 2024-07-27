أسعار النفط تفشل باختتام أسبوع مربح وتتوشح بالخسارة الأسبوعية الثالثة

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أيلول بنسبة 0.32% إلى 82.11 دولار للبرميل، بينما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر ايلول بنسبة 0.36% إلى 78.00 دولار للبرميل.وفقدت الخامات القياسية أكثر 5% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ويتجه كل من خامي برنت وغرب تكساس الوسيط إلى انخفاض محدود هذا الأسبوع، وذلك بنحو 0.6% و 0.8% على التوالي، بحسب رويترز.وبينما تسببت بيانات النمو الأمريكي أرقاما فاقت التوقعات، مادفع لايجابية لدى مستهلك النفط الأكبر، فضلا عن حرائق الغابات الكندية التي حفزت التوقعات بشأن الطلب وتراجع الامدادات الكندية، لكن اعلان السيطرة على اغلب الحرائق والمخاوف من ضعف الطلب الصيني اديا الى تراجع الأسعار مجددًا.