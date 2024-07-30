الأدنى في شهرين.. هبوط أسعار النفط

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا بما يعادل 0.97 بالمئة إلى 79.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 1317 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا أو 0.87 بالمئة إلى 75.15 دولار للبرميل.وهبط الخامان في وقت سابق من الجلسة بأكثر من دولار. وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند أدنى مستوى لها بنحو 78.67 دولار للبرميل، فيما جرى تداول الخام الأميركي عند 74.75 دولار، وهو أدنى مستوى لكليهما منذ السادس من حزيران.وأثرت مجموعة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال الواردة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بالسلب على أسعار السلع. وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز أمس الاثنين أن النشاط التصنيعي في الصين ربما انكمش للشهر الثالث على التوالي في تموز.ورغم أن القادة الصينيين تعهدوا بتعزيز دعم الاقتصاد، فإن التوقعات بشأن حجم هذه التدابير الداعمة كانت محدودة منذ المؤتمر الوطني الثالث في منتصف يوليو، والذي لم يعلن عن أي تغييرات كبيرة في السياسات الاقتصادية القائمة.ومن المقرر أن يجتمع كبار وزراء مجموعة أوبك+ إلى جانب حلفاء بقيادة روسيا يوم الخميس لمراجعة أوضاع السوق ووضع خطة لبدء التراجع التدريجي عن بعض تخفيضات الإنتاج النفطي اعتبارا من أكتوبر. ولكن في الوقت الحالي، لا يتوقع حدوث أي تغييرات في سياسات إنتاج النفط.وانخفضت أسعار النفط اثنين بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن أشارت إسرائيل إلى أن ردها على هجوم صاروخي شنه حزب الله على هضبة الجولان المحتلة يوم السبت سيكون محسوبا لتجنب الانجرار إلى حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط.