تركيا تعتزم إرسال خبراء لمساعدة العراق على رفع الحظر الأوربي لطيرانه

وقالت وزارة النقل العراقية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير النقل التقى، في مكتبه ببغداد، نظيره التركي والوفد المرافق له متمثلاً، لبحث مشاريع النقل المشتركة بين البلدين، وعلى رأسها مشروع طريق التنمية الاستراتيجي ومدى استعداد وجاهزية تركيا للشروع بتنفيذه".وأضافت الوزارة، أن "السعداوي اكد خلال اللقاء، اهتمام رئيس مجلس الوزراء وحكومة الخدمات بضرورة استكمال مشاريع البلد الخدمية والاستراتيجية ومن اهمها مشروع طريق التنمية خدمةً للعراق وشعبه وللمنطقة اجمع"، مشيرا الى "أهمية الاتفاق الرباعي مع تركيا وقطر والامارات، الذي يؤكد على مواصلة اجتماع ممثلي الدول الاربعة ضمن التوقيتات الزمنية المحددة التي نصت عليها مذكرة التفاهم للدول الاطراف وعقد اجتماع المجلس الوزاري المرتقب".ونقل البيان عن السعداوي قوله، إن "تفعيل ميناء الفاو الكبير التي ستُنجز المرحلة الاولى منه العام المقبل 2025، سيكون عبر الطرق البرية والسككية القديمة"، مؤكداً على "جدية الوزارة بالعمل على اعادة وتنظيم شبكة السكك الداخلية والاستفادة منها في تشغيل الميناء لحين استكمال مشروع طريق التنمية ضمن التوقيتات الزمنية المحددة" .وأوضحت الوزارة، أن "اللقاء شهد مناقشة تبادل الخبرات فيما يخص الطيران المدني والنقل الجوي، وعزم تركيا إرسال خبراء مختصين لمساعدة العراق على استيفاء متطلبات رفع الحظر الاوروبي لتنفيذ متطلبات المنظمات الدولية للطيران المدني" .بدوره، طرح الجانب التركي وفقاً للبيان، "خارطةَ طريقٍ مستقبلية"، مبيناً ان "البضائع التي ستصل تركيا عن طريق مشروع طريق التنمية، ستُوزع عبر منافذ تركيا براً وبحراً".ونقلت الوزارة تأكيد أوغلو على "استكمال بلاده للبنى التحتية كافة والمتطلبات للشروع بتنفيذ مشروع طريق التنمية للطرق السككية والبرية في تركيا باستثناء 300 كم ، وسيشهد العام المقبل استكمال البنى التحتية للمشروع بشكل كامل".واضاف اورال اوغلو، ان "تركيا ترحب باقامة شراكات مع العراق في المجال السككي وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، على اعتبار أن القطاع السككي في تركيا متطورًا وبالامكان تبادل الخبرات في هذا المجال" .‏واكد الجانبان، بحسب البيان، على "ضرورة عقد الاجتماع الوزاري الرباعي للدول الاطراف بعد استكمال اللجنة التنسيقية لاجتماعاتها ضمن التوقيتات الزمنية، التي نصت عليها مذكرة التفاهم الرباعية والتأكيد على اهمية عقد اجتماع للجنة الدائمة ضمن اتفاق الاطار الاستراتيجي بين البلدين".