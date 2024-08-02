العراق في مرتبة متقدمة باستيراد طعام الحيوانات الاليفة "الكلاب والقطط" من تركيا

ويقول العبيدي في تدوينة عبر الفيسبوك تابعتها السومرية نيوز، ان "العراق يحتل المركز الثاني كأكثر بلد مستورد لطعام الحيوانات الاليفة (الكلاب والقطط) من تركيا في النصف الاول من 2024 بقيمة استيرادات بلغت 7.4 مليون دولار امريكي وبنسبة استحواذ على مجمل صادرات هذا النوع من السلع التركية بنسبة 11% ".ويضيف انه "من المتوقع ان يبلغ حجم الاستيرادات لهذا النوع من السلع نهاية السنة بحدود 20 مليون دولار امريكي".