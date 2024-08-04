ترتيب البلدان حسب أسعار البرغر عالميًا

تأتي سويسرا بالمرتبة الأولى كاعلى بلد بثمن سندويتش البرغر حيث يرتفع بنسبة حوالي 42% عن سعره في أمريكا، ثم الاوروغواي، والنرويج، والأرجنتين، ومنطقة اليورو وبريطانيا، ثم الولايات المتحدة الامريكية بصفتها القاعدة الأساس.اما ما يأتي خلف الولايات المتحدة الامريكية من دول ستكون أسعار البرغر فيها اقل بنسب معينة من القاعدة الأساس لسعر البرغر في الولايات المتحدة الامريكية.وجاءت لبنان بالمرتبة الأولى عربيًا، لكنها جاءت بعد 5 دول من الولايات المتحدة الامريكية حيث ان سعر البرغر فيها اقل بنسبة 10% من القاعدة الأساس في أمريكا.وبعد لبنان جاءت السعودية عربيا، ثم الامارات، والكويت، والبحرين، وعمان، وقطر، والأردن، ثم مصر والتي تبلغ كلفة البرغر فيها اقل بنسبة 57% عن القاعدة الأساس في أمريكا.وبالمرتبة الأخيرة عالميا جاءت تايوان حيث تقل الكلفة عن المعيار الأمريكي بنسبة 60%، فيما لم يتم ادخال العراق والكثير من الدول الأخرى في مؤشر المقارنة.