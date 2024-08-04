"فعلها مرة واحدة فقط".. مالية كردستان: المصرف التجاري لا يستجيب لمكالماتنا ورسائلنا

السومرية نيوز – محلي

خاطب وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان آوات شيخ جناب، المصرف العراقي للتجارة (TBI) بشان تأخر إنشاء الحسابات وجداول تسليم البطاقات لموظفي إقليم كردستان.

وقال الوزير أن "المصرف العراقي لا يستجيب لمكالمات ورسائل البريد الإلكتروني لحكومة إقليم كردستان بالصورة المطلوبة منذ ثلاثة اشهر، الا مرة واحدة فقط عبر رسالة بريد الكتروني وسط تجاهل كبير للمكالمات".

وأعرب الوزير عن وجود "أمر مقلق بخصوص عدم توفير المصرف العراقي للتجارة الرؤية المطلوبة بشأن مخزون ومشتريات أجهزة الصراف الآلي الخاصة بمشروع حسابي"، وفق ما ورد في نص الكتاب المرسل بتاريخ 22 تموز الماضي بخصوص مشروع حسابي المعلن عنه من قبل حكومة إقليم كوردستان في شباط 2022.

وشدد على ضرورة "اتخاذ المصرف العراقي للتجارة إجراءات فورية بما يتماشى مع الجداول الزمنية للمشروع والتزاماته"، داعيا "مدير المصرف إلى زيارة إقليم كردستان لعقد اجتماعات مع وزير المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان وفريق حسابي لدفع المشروع للأمام".