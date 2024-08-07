ارتفاع جديد لأسعار صرف الدولار في العراق

السومرية نيوز – اقتصاد

ارتفعت أسعار صرف الدولار، مساء اليوم الأربعاء، لتبلغ الـ150 الف دينار لكل 100 دولار.

وبحسب البورصة بالعاصمة بغداد، فقد بلغ سعر صرف المائة دولار أميركي 150.000 دينار، وهو ما يؤشر ارتفاعاً عن صباح اليوم والذي كان فيه سعر صرف الدولار 1495 ديناراً لكل دولار.

