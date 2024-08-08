تعرف على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

وسجلت أسعار الدولار بشكل طفيف عند افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 150050 ديناراً مقابل كل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.