النفط نحو تحقيق مكسب اسبوعي بأكثر من 3%

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 79.25 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا إلى 76.31 دولار للبرميل.ومن المتوقع أن يسجل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب تزيد عن 3% على أساس أسبوعي.وقال دانييل هاينز المحلل لدى بنك ANZ: "واصل النفط الخام تعافيه من هبوطه الأخير مع تركيز المستثمرين على المخاطر الجيوسياسية المتزايدة"، بحسب رويترز.وفي دعم إضافي للأسعار، أعلنت مؤسسة النفط الوطنية الليبية حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي اعتبارا من الأربعاء، وتخفيض إنتاج الحقل تدريجيا بسبب الاحتجاجات.