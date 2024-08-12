العمل الدولية تكشف نسبة البطالة بين الشباب في العالم

ورجحت منظمة العمل الدولية أن "يستمر المؤشر في الانخفاض حتى العام 2025، على الرغم من أن ضعف النمو يعني أن آسيا تأخرت عن هذا الاتجاه".وأشارت إلى أن "معدل بطالة الشباب بلغ العام الماضي 13%، وقالت المنظمة إن 64.9 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما في جميع أنحاء العالم كانوا عاطلين عن العمل العام الماضي، وهو ما يمثل معدلا قدره 13%.".وتوقعت منظمة العمل الدولية أن "تنخفض هذه النسبة بشكل أكبر على مدى العامين التاليين لتصل إلى 12.8% في عامي 2024 و2025".