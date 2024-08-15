كيف يهرب نفط كردستان الى إيران وما علاقته بأزمة النقل بين مصافي العراق؟

وقال نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري في حديث لـ السومرية نيوز، "أطلعنا على وثيقة صادرة من شركة تسويق النفط (سومو) بشأن تهريب النفط من إقليم كردستان الى الموانئ الإيرانية"، مشيرا الى ان "هذه الوثيقة تقول ان النفط يهرب من أربيل والسليمانية عن طريق الصهاريج عبر منفذي باشماخ وبيروز خان".وأضاف الجابري، أن "الوثيقة كشفت أن سعر نقل الطن الواحد من النفط الخام يبلغ 135 دولارا الى إيران"، لافتا الى ان "هذا الموضوع سبب أزمة داخلية في النقل البري للنفط، باعتبار ان اغلب الصهاريج هي أهلية واتجهت باتجاه تحميل هذه المواد المهربة، وأصبح هناك خللا في نقل النفط الرسمي، لان شركة سومو تدفع 33 دولارا للطن الواحد الرسمي، بينما كلفة نقل النفط المهرب تصل الى 135 دولارا للطن الواحد، وبالتالي اتجهت اغلب الصهاريج الى نقل النفط المهرب".وتابع الجابري، أن "هذه الازمة تسببت في تكدس مادة النفط الخام في عدد من المصافي، مما أثر على كمية المشتقات النفطية في هذه المصافي"، لافتا الى ان "لجنة النفط والغاز النيابية تتابع هذا الموضوع بأهمية وستكون لدينا استضافات لمدراء عامين بهذا الخصوص".