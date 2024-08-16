"الأصفر الرنان" يسجل مستويات تاريخية

هكذا حدّثت بورصة "Comex" (أحد أقسام بورصة نيويورك التجارية) سعر الذهب اليوم ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له، في ظل تراجع العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية حيث تجاوز 2523 دولارا للأونصة وزن "31,10 غرام"، وفقا لبيانات التداول.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت قيمة الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة لتصل إلى 28.20 دولارا للأونصة، فيما ارتفع سعر البلاتين 0.3 بالمئة ليصل إلى 955.35 دولارا، بعدما ارتفع أربعة بالمئة مسجلا أعلى مستوى له في أسبوعين أمس الخميس، وتراجع البالاديوم 0.4 بالمئة ليصل إلى 940.36 دولارا للأونصة.