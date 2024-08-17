بعد "التشكيك بها".. النفط ترسل مسؤولين ونواب إلى أوكرانيا لرؤية الشركة الفائزة بحقل عكاز (وثيقة)

السومرية نيوز-اقتصاد



أرسلت وزارة النفط وفدا يتكون من مسؤولين ونواب من لجنة النفط النيابية، ايفادا الى أوكرانيا ولمدة 3 أيام، للاطلاع على اعمال استخراج الغاز في مقر شركة "يوكرزيمرسيورس" الأوكرانية والتي فازت بعقد تطوير حقل عكاز الغازي وتم التشكيك بها على انها "شركة وهمية".

وتضمن الوفد 3 أعضاء من لجنة النفط النيابية، ومديرين عامين، و6 موظفين ومهندسين ورؤساء اقسام.

