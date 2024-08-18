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1.2 مليون قطعة بعام ونصف.. العراق أكبر مستوردي "القنابل المسيلة للدموع من كوريا"
اقتصاد
2024-08-18 | 02:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,023 مشاهدة
السومرية نيوز-اقتصاد
كشفت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، عن تصدر العراق قائمة مستوردي "القنابل المسيلة للدموع" من كوريا حيث استورد اكثر من 1.2 مليون قنبلة خلال العام الماضي ونصف العام الحالي.
وقالت الوكالة ان كوريا الجنوبية صدرت أكثر من 4.7 ملايين قنبلة غاز مسيل للدموع إلى 25 دولة حول العالم منذ عام 2019، وفقا لبيانات وكالة الشرطة الوطنية.
وبينت ان العراق كان أكثر الدول استيرادا للغاز المسيل للدموع من كوريا الجنوبية خلال الفترة من 2019 وحتى منتصف العام الحالي حيث استورد العراق 732 ألف قنبلة غاز مسيل للدموع من كوريا الجنوبية للمرة الأولى في العام الماضي واشترى 478 ألف قنبلة إضافية في النصف الأول من هذا العام.
وفقًا لذلك، فأن 25% من صادرات كوريا من القنابل المسيلة للدموع ذهبت للعراق وحده، أي انه استورد خلال عام ونصف اكثر من 1.2 مليون قنبلة.
وجاءت إندونيسيا في المركز الثاني بـ649 ألف قنبلة، تليها الفلبين (625 ألفا)، وملاوي (398 ألفا).
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استيراد العراق
القنابل المسيلة للدموع
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