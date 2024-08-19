اقتصاد الصين يتباطأ ويضغط أسعار النفط الى الاسفل

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 79.55 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 76.52 دولار للبرميل.وانخفض الخامان القياسيان نحو 2% يوم الجمعة الماضي مع تخفيف المستثمرين توقعاتهم لنمو الطلب من الصين لكنهما أنهيا الأسبوع دون تغيير يذكر عن الأسبوع السابق بعد أن أظهرت مجموعة من البيانات الأمريكية الأسبوع الماضي تباطؤ التضخم وقوة الإنفاق في قطاع التجزئة .وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدنج وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية "المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ الطلب في الصين أدت إلى موجة بيع" مضيفا أن هناك عاملا آخر يتمثل في اقتراب نهاية موسم الذروة للقيادة في الولايات المتحدة، بحسب رويترز.وأظهرت بيانات من الصين أن اقتصادها فقد زخمه في تموز، مع انخفاض أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة في تسع سنوات، وتباطؤ الناتج الصناعي وارتفاع معدلات البطالة.