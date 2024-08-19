150 ألف برميل نفط عراقي دخل الأردن منذ تجديد العقد قبل 10 ايام

وقال مدير عام الشركة الناقلة نائل ذيايات، بحسب وسائل اعلام اردنية، إن "عملية النقل بدأت بتاريخ السابع من الشهر الحالي وبمعدل 15 ألف برميل يوميا بموجب مذكرة التفاهم بين البلدين وبنفس الشروط التعاقدية للمذكرة السابقة، ليكون معدل الكميات المنقولة شهريا 450 ألف برميل".وبين ذيابات أن التحميل والنقل يتم باستخدام صهاريج أردنية وعراقية مناصفة تنقل كميات النفط بشكل مباشر من كركوك العراقية إلى موقع مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.وفي تموز الماضي، وافق العراق على تمديد مذكرة التفاهم مع الأردن لتصدير النفط الخام حتى 26 حزيران من العام المقبل، وبنفس الشروط التعاقدية، وكان العراق قد اتفق مع الأردن منذ 2019 على تزويده بـ10 الاف برميل من النفط الخام يوميًا، قبل ان يتم رفع الكمية الى 15 الف برميل يوميًا في أيار 2023، وذلك بعد توقف التصدير عبر تركيا مادفع العراق لتحويل نفط كركوك الى الأردن والمصافي.وتستورد الأردن الخام العراقي من كركوك الأقل جودة من خام الجنوب، على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقص 16 دولارا للبرميل الواحد، لتغطية فرق النوعية وأجور النقل، فيما لاتشكل هذه الكمية سوى 10 % من احتياجات الاردن من النفط الخام.