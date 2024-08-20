انخفاض النفط وجائحة "القرود".. ما مصير رواتب الموظفين في العراق؟

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن الأمور المالية تحت السيطرة وإن الحكومة ملتزمة تماماً بتأمين رواتب الموظفين في الوقت المحدد من دون أي تأخير، مشيرا الى ان تصريحات وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي تؤكد أن الرواتب مؤمّنة لهذا العام بشكل كامل.واعتبر أن الرواتب لم تتأخر إطلاقاً حتى الآن، إذ يتم صرفها بانتظام قبل نهاية كل شهر، مما يدل على قدرة الحكومة على إدارة الشؤون المالية بشكل جيد، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأكد كوجر ان العراق مستعد لمواجهة أي تحديات مستقبلية، وحتى لو كان هناك وباء جديد كما يُشاع، لن تكون هناك مشكلة بشأن الرواتب، لأن الاحتياطي البنكي للعراق ممتاز، ولدينا موارد كافية لتغطية أي نقص محتمل، مؤكداً أنه حتى في حال حدوث أي أزمة مالية، فإن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتأمين الرواتب من خلال اللجوء إلى القروض أو وسائل أخرى.وعن انخفاض أسعار النفط، أوضح كوجر أن هذا الأمر قد يؤثر في الموازنة الاستثمارية التي تتعلق بمشاريع التنمية، ولكنه لن يؤثر في الموازنة التشغيلية التي تشمل رواتب الموظفين، مؤكداً أن الأولوية تبقى لتأمين رواتب الموظفين وضمان استمرارية صرفها في وقتها.