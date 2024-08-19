الازمة المالية.. نواب: رواتب الموظفين مؤمنة وهبوط اسعار النفط يثير القلق

نفت اللجنة المالية ما يشاع عن وجود نقص في السيولة النقدية اثر موضوع تأخر صرف الرواتب في بعض الوزارات، في وقت لم يخف نواب مخاطر تأثير هبوط اسعار النفط على اقتصاد البلاد

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