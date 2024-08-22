أسعار النفط عند أدنى مستوى في نحو أسبوعين

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 71.83 دولار للبرميل، بانخفاض طفيف نسبته 0.14% عن سعر الإغلاق السابق.فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 76.06 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".وفي تعاملات أمس تراجعت عقود خام "برنت" دون مستوى 76 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 7 أغسطس الجاري، لكنها قلصت الخسائر وأنهت تداولات الأربعاء عند 76.05 دولار للبرميل.فيما أنهت عقود الخام الأمريكي التداولات عند 71.93 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.7%، بعد أن لامست 71.46 دولار.