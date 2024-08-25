آل مكتوم "يحتفي" برقم قياسي في الصادرات.. العراق الوجهة الأولى للتجارة الاماراتية

وقال ال مكتوم في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، انه "قبل عدة سنوات أعلنا أهدافنا الاقتصادية الوطنية، وأعلنا بأن مستهدف تجارتنا الخارجية للعام 2031 هو 4 تريليون درهم سنوياً، وهو هدف كان يمثل تحدياً كبيراً في وقتها ".وأضاف انه "اليوم وردتنا أرقام النصف الأول من 2024، حيث بلغت صادراتنا في 6 أشهر فقط ما كنا نصدره خلال عام كامل قبل كورونا في 2019، واقتربت تجارتنا الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتنا غير النفطية، وهدفنا تحقيق 3 تريليون درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام".وأوضح انه "ترسخت علاقاتنا الاقتصادية مع مختلف الدول حيث ارتفعت تجارتنا مع الهند 10%، ومع تركيا 15%، ومع العراق 41% ليصبح الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية تليه الهند وتركيا وغيرها".وبين انه "في وقت بلغ معدل النمو العالمي للتجارة الخارجية حوالي 1.5٪، بلغ النمو في تجارتنا الخارجية 11.2% سنوياً، حيث نمضي بتسارع نحو مستهدفاتنا".