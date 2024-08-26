إعلان ليبي يحلق بأسعار النفط عالميا

وارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 2.52% إلى 81.01 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.53% إلى 76.72 دولار للبرميل.وجاء الارتفاع بعد أن أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان في بنغازي حالة القوة القاهرة، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط من جميع الحقول والموانئ حتى إشعار آخر.كذلك لقيت أسعار الذهب الأسود دعما من التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وسط مخاوف المستثمرين من اضطراب الإمدادات عبر المنطقة.