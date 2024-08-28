انخفاض جديد يطرأ على أسعار صرف الدولار في العراق.. هذه القائمة

وسجلت اسعار الدولار بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148850 ديناراً مقابل كل 100 دولار، أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149750 دينارا، بينما بلغ الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.