خبراء يؤشرون مخالفة تركية جديدة لاتفاقية أنبوب النفط كركوك – جيهان

المرسومي ذكر في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، ان بعض التقارير ومنها تقرير الخبير احمد موسى جياد تشير الى إمكانية قيام تركيا بمد أنبوب نفط من حقل كابار وربطه بانبوب النفط العراقي – جيهان لنقل النفط المنتج من الحقل المذكور ومن منطقة كانديل الى موقع ادلة ومنه الى دورتبول وجيهان.يبلغ طول الانبوب الذي يجري العمل لإكماله 37 كم، فيما يبلغ حجم الإنتاج في حقل كابار 50 ألف برميل يوميا تنقل حاليا بالصهاريج وتسعى تركيا الى رفع الإنتاج الى مليون برميل يوميا.وأضاف ان المخالفة التركية تكمن بربط أنبوب نفط كابار بأنبوب النفط العراقي - جيهان بما لا يسمح لتركيا القيام بذلك بموجب نص "تعديل اتفاقية النقل عبر منظومة الخط العراقي-التركي" لعام 1973 واخر تعديلاتها النافذة منذ عام 2010، مشيرا الى ان منظومة خط الانابيب والخزانات والمرافق الأخرى التابعة لخط الانابيب العراقي- التركي مخصصة لنقل وتحميل النفط الخام القادم من العراق حصرا واقصى ما تسمح به اتفاقية الانبوب هو تخصيص جزء من طاقة الخزن او استخدام الأرصفة فقط.كما ان هذا السماح محصور بفترة زمنية معينة وليست بشكل دائم او متواصل مع اشتراط وجود طاقة كبيرة عاطلة للمنظومة في الخزن او استخدام الأرصفة وبعد اتفاق الطرفين العراقي والتركي، وفقا للمرسومي.