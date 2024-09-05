"أوبك+" تؤجل زيادة انتاج النفط خلال تشرين الاول

وتشهد أسعار النفط وفئات أصول أخرى تراجعات بسبب مخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي وصدور بيانات مقلقة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.وقال المصدر لرويترز إن "القرار كان مرجحا، وأوضح أنه جاء لتحقيق التوازن في السوق عبر تأجيل الزيادة".وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 73 دولارا للبرميل اليوم الخميس لكنها ظلت قريبة من أدنى مستوياتها منذ ديسمبر.وخفضت أوبك+ الإنتاج إجمالا بنحو 5.86 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.