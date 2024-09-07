رغم الهزات الاقتصادية المقلقة.. جولدمان ساكس تتوقع أسعار النفط بين 70 و85

وأبقت الوكالة على نطاق سعر خام برنت عند 70-85 دولارا للبرميل وتوقعت أن يكون خام برنت في ديسمبر/كانون الأول 2025 عند 74 دولارا للبرميل.ويتوقع البنك الاستثماري أن يتم موازنة آثار الخفض المتواضع في إمدادات أوبك+ في الأشهر المقبلة بتخفيف الآثار الناجمة عن الضعف الحالي في الطلب الصيني والتعافي الأسرع من المتوقع لإمدادات ليبيا.وقال جولدمان ساكس "ما زلنا نرى أن المخاطر التي تهدد نطاق أسعارنا بين 70 و85 دولارا للبرميل منحرفة إلى الجانب السلبي نظرا للقدرة الفائضة العالية، والمخاطر السلبية على الطلب بسبب الضعف في الصين والتوترات التجارية المحتملة.