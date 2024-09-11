خلال أسبوع.. مخزونات الخام والبنزين ترتفع في الولايات المتحدة

وقالت معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام ارتفعت بواقع 833 ألف برميل إلى 419.1 مليون برميل في الأسبوع مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع قدره 987 ألف برميل.وأضافت أن مخزونات الخام في التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.7 مليون برميل في الأسبوع.وانخفضت معدلات استهلاك الخام في مصافي التكرير 141 ألف برميل يوميا.وقالت معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات البنزين في المتحدة ارتفعت 2.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 221.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 0.1 مليون برميل.وأظهرت بيانات معلومات الطاقة أن مخزونات المشتقات النفطية، تتضمن وزيت التدفئة، ارتفعت 2.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 125 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاع قدره 0.3 مليون برميل.وزاد صافي واردات الخام الأميركية 1.53 مليون برميل يوميا.