المالية النيابية تدرس تعديل قانون البنك المركزي وانشاء صندوق سيادي

وقالت الدائرة الإعلامية في النوب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "عقدت برئاسة عطوان العطواني اجتماعاً الاثنين 16/9/2024، في مقر اللجنة، بحضور عدد من أعضائها تم خلاله مناقشة القوانين المحالة إلى بصفتها لجنة ساندة، بالإضافة إلى استعراض الاجتماعات السابقة حول الإيرادات غير النفطية".وأضافت: "أكد اللجنة خلال الاجتماع على ضرورة حضور من اللجنة لجميع اجتماعات اللجان النيابية الأخرى لإبداء الرأي في القوانين المشتركة باعتبارها لجنة ساندة في تشريع تلك القوانين".كما قررت اللجنة بحسب البيان "القيام بزيارة ميدانية إلى إقليم والمنافذ لمتابعة الإجراءات المتعلقة رقابيا وإعداد بذلك".كما تم "مناقشة عدد من القوانين المهمة، منها قانون التقاعد الموحد وقانون الملاك، مع إمكانية تعديل قوانين مثل قانون البنك المركزي وقانون المصارف".كما تطرقت اللجنة إلى "إمكانية تشريع قانون خاص بالجباية والضريبة لكافة القطاعات الاقتصادية أو تضمينها في قانون الإصلاح الاقتصادي".إلى جانب ذلك، تمت مناقشة "مقترح إنشاء صندوق سيادي للبلد، وتشكيل فريق لمراجعة الإجراءات الحكومية المتعلقة بالإيرادات وتقدير العائدات المالية وفق الإنفاق".وقررت اللجنة "استضافة وكيل وزير التخطيط لمتابعة عمل الوزارة بخصوص زيادة الإيرادات في القطاعات المختلفة، واستضافة أركان الجيش لمناقشة الأمور المالية المتعلقة بالوزارة".