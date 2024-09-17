أسعار الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق

وبحلول 15:10 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للمعدن الأصفر عند 2605.20 دولار للأونصة، بعد أن كانت قد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2616.1 دولار للأونصة.وينصب تركيز الأسواق على السياسة النقدية الذي يعقده الاحتياطي الفيدرالي على مدار يومين وينتهي غدا الأربعاء، وسط توقعات أن يقوم المنظم الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.