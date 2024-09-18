توبر وير.. افلاس إحدى أشهر الماركات الامريكية لأدوات المطابخ

وتقدمت Tupperware Brands بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي، حيث أدرجت أصولا تتراوح بين 500 مليون دولار ومليار دولار والتزامات تتراوح بين مليار دولار وعشرة مليارات دولار، وفقا لملفها المقدم للمحكمة.وقالت الشركة في بيان منفصل إنها ستسعى للحصول على موافقة المحكمة لتسهيل عملية بيع الأعمال ومواصلة العمل أثناء إجراءات الإفلاس.وكانت أدوات المطبخ، هيمنت لعقود من الزمن على عالم تخزين المواد الغذائية، قد حذرت منذ عام 2020 من الشك في قدرتها على البقاء في العمل، فيما تخطط لإغلاق مصنعها الوحيد في المتحدة وتسريح ما يقرب من 150 موظفًا.يأتي إعلان إفلاس الشركة في ولاية ديلاوير بعد مفاوضات استمرت شهورًا بين توبر وير ومقرضيها حول كيفية إدارة أكثر من 700 مليون دولار من القروض، الدائنون قد وافقوا على منح الشركة بعض الوقت للتعافي من هذا الدين، لكن الأعمال استمرت في التدهور.في عام 1946، قدم مؤسس توبر وير إيرل توبر منتجاتها البلاستيكية إلى الجمهور، ثم حصل بعد ذلك على براءة اختراع لختمها المرن المحكم الغلق، وفي وقت لاحق، تدفقت منتجات العلامة التجارية إلى المنازل الأمريكية، إلى حد كبير من خلال حفلات البيع المستقلة أقيمت في منازل الضواحي.