تطوير القطاع المصرفي بالمعايير العالمية.. البنك المركزي يوقع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية

وذكر محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحفي لتوقيع الاتفاقية وحضرتها السومرية، ان هذا المؤتمر يتناول جانبا مهما من القطاع المصرفي في العراق"، مشيرا الى ان "مصطلح معايير الحكومة والبيئة شهد نموا منذ عام 2003".وبين انه "إذا كانت تلك المعايير مهمة لأي كيان اقتصادي فان أهميتها للقطاع المالي مسالة غاية الأهمية بما تشكله الغايات والبيئية من امر مهم"، مشيرا الى انه "قبل كل ذلك يجب المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي الذي ينعكس على المجتمع مثلما تنعكس المعايير كلها على استقرار القطاع".وتابع: "نلعن توقيع اتفاقية ومؤسسة التمويل للسنوات ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٩، ويعد هذا المشروع جزءا من الجهود الذي يبذلها البنك المركزي لتطوير القطاع الاقتصادي"، مشيرا الى ان "البنك المركزي هو الاول في تطبيق هذا الدليل ولابد من الإشادة بالدور الذي يبذله المستشارون الدوليون".من جانبه، قال لمؤسسة التمويل الدولية بين السعودية والعراق ولبنان، فواز البلبيسي ، ان من بين اهم الدول في المنطقة وقدم الكثير فليس ببعيد ان يقدم هذه الخطوة"، مشيرا الى ان "ضمن جهودنا المشتركة لتطوير القطاع المصرفي نساهم في تطوير مستقبل المستدام ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة لمستقبل النظام المصرفي تتماشى مع المعايير وهو نهج يحقق من خلاله الاستقرار والاستدامة المالية".واكد ان "هذا الحدث يكتسب أهمية كبرى ضمن ما يعانيه من التغير المناخي، وكل هذا يبرز أهمية دور في تحقيق العديد من الأهداف مع تطور النظام المصرفي في العراق".