صفقات فساد واغتيال الموظف النزيه.. ماذا يجري في المنافذ الحدودية؟

وقال العطواني في حديث للسومرية نيوز، إن "المنافذ الحدودية تعتبر من البوابات السيادية للدولة العراقية، ومن اهم منافذ الفساد للأحزاب السياسة"، لافتا الى ان "هناك سوء لمعاملة الوافدين والمواطنين العراقيين ويتكاؤون على جهة سياسية".وأشار الى ان "الجهات السياسية في اغلبها لديها اجنحة عسكرية وبالتالي يكون هناك مبررات وقوة للفاسد الموجود في المنافذ الحدودية وحماية من الإقالة في منصبة او متابعة ورقابة عن كافة نشاطاته"، مبينا ان "المنافذ الحدودية تعد من البوابات الاقتصادية التي تمر منها الكثير من صفقات الفساد ومنها تهريب العملة وغسيل الأموال وتمرير المخدرات".وكشف ان "كل موظف يسعى لتبليغ عن وجود صفقة فساد يتعرض للطرد والضرب والعقوبات المستمرة والبعض منهم يتم تصفيته جسديا وهناك حالات شهدناها في السنوات السابقة وخير دليل منتسب شرطي تعرض للاغتيال بطريقة بشعة وتم رميه في احدى احواض الكاز نتيجة تبليغ عن تهريب النفط في منافذ قبل سنتين".وختم قائلاً ان "شركة خاطبت بشكل مباشر بوجود أكثر من 200 ألف برميل يهرب من المنافذ الشمالية"، موكدا ان "الدولة العراقية عاجزة تماما عن سيطرة على المنافذ الحدودية التي تعد من أكبر أبواب الفساد".