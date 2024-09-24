العراق يستعرض للخزانة الامريكية موعد التخلي عن مزاد العملة

وقال الإعلامي للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان السوداني استقبل، مساء أمس الاثنين (بتوقيت بغداد)، نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو، وعدداً من المسؤولين في وزارة الخزانة، وشهد اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية، واستعراض جهود الحكومة وخططها في الإصلاح الاقتصادي والمالي، والتوجّه نحو تنويع مصادر الناتج العراقي، وتعزيز مستهدفات التنمية، والإجراءات العملية المطبقة في مجال مكافحة غسيل الأموال".وأكد السوداني أن "الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في ملف الإصلاح المالي والمصرفي، وتم إكمال 95%‎ من التحويلات المصرفية من خلال المنصة الإلكترونية، وتبقى أقل من 5%‎ ستُنجز نهاية العام الجاري، وبعدها سيجري التحوّل إلى نظام المصارف المراسلة، وفق نهج الحكومة والتزامها برفع قدرات البنوك العراقية، بما يتناسب مع المعايير ويلبي حاجة البيئة الاستثمارية المزدهرة في ."من جانبه، أثنى أدييمو على "التقدّم الذي يشهده في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية التي تحققت خلال وقت قياسي، وحالة النمو الاقتصادي الذي بلغ إجمالاً بحدود 6‎%، وهو ما يعزز جهود الحكومة في التنمية، معرباً عن الاستعداد للتعاون والعمل ضمن شراكة ثنائية تصبّ في مصلحة التطوير الاقتصادي"، بحسب تعبير البيان.