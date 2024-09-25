ارتفاع يطرأ على أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية

وسجلت أسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 150,600 دينارا مقابل كل 100 دولار، اما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151,500 دينارا، بينما سجل سعر الشراء 149,500 دينارا لكل 100 دولار.وكان الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية البلاد.