مصرف الرافدين يعلن حصيلة "الجباية الإلكترونية" خلال 9 أشهر

وقال المصرف في بيان ورد لـ نيوز، إن "المصرف أحصى إجمالي مبالغ التسويات المالية المتعلقة بحركات الجباية الالكترونية من دوائر ومؤسسات الدولة التي قامت بتفعيل الجباية الإلكترونية والتحول إلى التعاملات الإلكترونية وتحصيل مبالغ الفواتير والرسوم من المستفيدين إلكترونياً بواسطة البطاقات المصرفية واجهزة pos . ".وأكد المصرف ان "اكثر من 3 ترليون دينار قيمة المبالغ المستحصلة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي"، معتبرا ان "ان هذا الانجاز المتحقق يمثل التفاعل الكبير باستخدام الدفع الإلكتروني في التعاملات المالية وضمان الحفاظ على مسارات حركة الاموال وجعلها في بيئة آمنة وشفافة".